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İstanbul'dan Özbekistan'a giden yolcu uçağı Amasya'ya zorunlu iniş yaptı

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Teknik arıza nedeniyle İstanbul'dan Özbekistan'a giden yolcu uçağı, Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçakta tespit edilen teknik sorun nedeniyle kaptan, ihtiyaten havalimanına inme kararı aldı. Uçak, 152 yolcusuyla birlikte güvenli bir şekilde piste indi.

İstanbul'dan Özbekistan'a giden yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Taşkent'e giden Qanot Sharq Havayollarına ait yolcu uçağının kaptanı Amasya üzerindeyken, uçakta teknik sorun tespit etti.

Kabin basıncında normal dışı belirtiler fark edilmesi üzerine uçağın ihtiyaten Merzifon Havalimanı'na inmesine karar verildi.

Havalimanı görevlileriyle yapılan görüşme sonrası, 152 yolcusu bulunan uçak güvenli şekilde piste indi.

Arızanın giderilmesinin ardından uçağın Taşkent'e gitmek üzere yeniden havalanabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Özbekistan İstanbul amasya Dünya Ulaşım Güvenlik Havacılık Dünya Güncel Haberler

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