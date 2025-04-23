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İstanbul'dan Kaçış Trafiği Yoğunlaştı

İstanbul'dan Kaçış Trafiği Yoğunlaştı
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İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından şehirden ayrılanların oluşturduğu trafik, özellikle Anadolu Yakası'nda durma noktasına geldi. Ten olağanüstü durum nedeniyle okulların tatil edilmesiyle birlikte yoğun bir akış yaşandı.

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından kentten ayrılanlar, şehrin çıkış noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından perşembe ve cuma günü okulların da tatil edilmesiyle birlikte kentten ayrılmayı tercih edenler, akşam saatlerinde yola çıktı.

Şehirden ayrılanların oluşturduğu trafiğin özellikle Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu üzerinde Ataşehir'den itibaren yoğunlaştığı görüldü.

Trafik akışı İstanbul'un çıkış noktasında durma noktasına gelirken, yoğunluk Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli il sınırındaki Sevindikli sapağına kadar devam etti.

Sevindikli sapağındaki yoğunluk, trafikteki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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