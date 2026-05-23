İstanbul'dan Eskişehir'e uyuşturucu götüren zanlı Sakarya'da yakalandı

Sakarya'da polis ekipleri, İstanbul'dan Eskişehir'e uyuşturucu götürdüğü tespit edilen T.D.'yi otobüste yakaladı. Üzerinde 245 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında T.D'nin (22) İstanbul'dan Eskişehir'e uyuşturucu götürdüğü tespit edildi.

Arifiye ilçesinde durdurulan otobüste T.D'nin üzerinde yapılan aramada 245 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D. tutuklandı.

Kaynak: AA / Erol Ulu
