YKS'nin üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi heyecanı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) başladı.

Adaylar, sınava girecekleri okullara gelerek, dışarıda bekleyecek aileleriyle vedalaştı. Görevliler tarafından kontrolleri yapılan adaylar, sınav salonlarına alındı.

Yasak olan her türlü elektronik eşya, kalem, kağıt ile ambalajlı su içeri alınmazken adaylar tarafından ailelerine ve emanet noktalarına bırakıldı.

Saat 15.45'te başlayan sınav için girişler 15.30'dan itibaren sona erdi. Görevliler, kapılar kapanmadan önce giriş için son uyarılarını yaparken geç kalan öğrenciler koşarak binalara ulaştı.

YKS'nın iki oturumunun kendisi için beklentisinden daha iyi geçtiğini belirten Canan Alagöz, bu oturumda kendisini daha enerjik hissettiğini ve İngilizce bilgisine güvendiğini söyledi.

Heyecanını atlattığını dile getiren Kaan İzgi ise YDT'ye kendisini denemek için girdiğini aktardı. Fen bilgisinin kolay olduğunu anlatan İzgi, Türkçe sorularında da paragrafların uzun olduğunu ifade etti.

Velilerden Nihat İzgi de başka bir okulda gözetmen olduğunu ve görevini tamamlar tamamlamaz oğluna destek için geldiğini ifade etti.

Öte yandan İstanbul'da bugün Yabancı Dil Testi'ne ise 39 bin 904 öğrencinin gireceği bildirilmişti.