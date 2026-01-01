İstanbul'da yeni yıl coşkuyla karşılandı

İstanbul'da binlerce kişi yeni yıla kentin önemli meydanlarında ve caddelerinde düzenlenen kutlamalarla girdi.

Vatandaşlar ve turistler, kentin en hareketli noktalarından Taksim, Beşiktaş, Ortaköy, Nişantaşı ve Kadıköy'deki meydanlarda ve caddelerde akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

Avrupa Yakası'nda her yıl kutlamaların merkezi olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde toplanan kalabalık, yeni yıla girerken insan seline döndü.

Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle kalabalık, geri sayım ve alkışlar eşliğinde coşkuyla yeni yılı karşıladı.

Havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla "merhaba" diyen vatandaşlar, coşkuyla dans edip birbirlerine sarılarak 2026'nın gelişini kutladı.

Beşiktaş'taki kutlamaların merkezi olan Ortaköy'de de geri sayım ve alkışlar eşliğinde coşkuyla yeni yıl karşılandı.

Havai fişek gösterisi eşliğinde birbirlerine sarılarak yeni yılı kutlayan kalabalıktaki bazı kişiler, İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi, bazıları da gökyüzüne balonlar bıraktı.

Yılbaşı kutlamalarının yoğun olarak yaşandığı Şişli Nişantaşı'nda ise geçen yıllara göre bu yıl yoğunluğun az olduğu gözlendi.

Bakırköy'de ilçe sakinleri yeni yılın ilk dakikalarını birlikte karşılamak için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Fotoğraflar çekip şarkılar söyleyen gruplar, soğuğa rağmen yeni yılı meydanda birlikte karşıladı.

Fatih'te Sarayburnu'na gelen çok sayıda vatandaş ve turist, Boğaz manzarası eşliğinde yeni yıla girdi. Çok sayıda kişi yeni yılın karşılanmasıyla birlikte yapılan havai fişek gösterisini izledi.

Yeni yıl Kadıköy'de coşkuyla karşılandı

Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy Çarşı ve İskele meydanları başta olmak merkezi yerlerde bir araya gelen vatandaşlar, 2026'nın gelişini coşkuyla karşıladı.

Saatler gece yarısını gösterdiğinde yüzlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını yakarak geri sayım eşliğinde yeni yıla girdi.

Havai fişeklerin atıldığı kutlamalarda bazı vatandaşlar yeni yılı sevinç çığlıkları atarak, bazıları da müzik eşliğinde dans ederek karşıladı.

Bağdat Caddesi'nde araçlarıyla ilerleyen sürücüler korna çalarak, bazı vatandaşlar da konfeti patlarak yeni yıla girdi.

Havai fişek gösterileri İstanbul'u aydınlattı

Yeni yıla girilmesiyle birlikte yapılan havai fişek gösterileri, megakentin birçok noktasından görüldü.

Kent genelindeki meydanlarda toplananlar, yeni yıl temalı süsleri ve aksesuarlarıyla meydanlarda renkli görüntüler oluşturdu.

Öte yandan, kent genelindeki kutlama alanlarında polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı.