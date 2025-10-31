Haberler

İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 20 Gözaltı

İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 20 Gözaltı
Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, yasadışı bahis oynatan 20 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak 5 adrese düzenlenen baskınlarda çok sayıda dijital malzeme ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

İSTANBUL'da yasadışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasadışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı.Yapılan çalışmalarda, bazı şüphelilerin 'Dış finans evi' olarak tabir edilen evlerde yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemi kullandıkları belirlendi. Zanlıların, üçüncü kişiler adına banka hesapları açarak bahis gelirlerini bu hesaplar üzerinden aktarıp haksız kazanç elde ettikleri saptandı. Çalışmaların ardından sabah saatlerinde 5 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

20 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 35 cep telefonu, 8 bilgisayar, 1 soğuk cüzdan, 1 ruhsatsız tabanca ve 53 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

