İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji, İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Kurumun tahmin raporuna göre 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçelerinde sağanak etkisini gösterecek.

"SU BASKINI VE ULAŞIM AKSAMALARINA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji tahmin raporuna göre İstanbul'da 5 günlük tahmini şu şekilde:

15 Şubat Perşembe: 10°C

16 Şubat Cuma: 10°C

17 Şubat Cumartesi: 11°C

18 Şubat Pazar: 10°C

19 Şubat Pazartesi: 9