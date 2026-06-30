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İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı

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İstanbul Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye yükseleceğini duyurdu. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmaması gerektiği uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye yükseleceğini bildirerek, vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yarın yılın en sıcak gününün yaşanacağı belirtildi.

Yarın öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının, nemle birlikte 40 dereceye kadar yükseleceği kaydedilen açıklamada, hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmaması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, sıcak çarpmasına dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçilmesi için dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
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