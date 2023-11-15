İstanbul'da yapılan huzur uygulamasında ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Taksim Meydanı'nda helikopter destekli gerçekleştirilen huzur uygulamasında durdurulan bir araçta ruhsatsız pompalı av tüfeği bulundu. Tüfeğin sahibine idari para cezası uygulandı.

Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması: Denetimde pompalı tüfek ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından helikopter destekli "Yeditepe Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Taksim Meydanı'ndaki uygulamada şüpheli şahısların kimlik sorguları yapılırken araçlar tek tek arandı. Durdurulan araçların birinde ise ruhsatsız pompalı av tüfeği bulundu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Taksim Meydanı'nda helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı. Denetim kapsamında durdurulan araçlar detaylı bir şekilde arandı. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele ve Polis Özel Harekat şubelerine bağlı polis ekipleri katıldı.

Pompalı av tüfeği ele geçirildi

Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimde polis ekipleri durdurdukları sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri araçların detaylı aramasını ve şahısların üst aramalarını da yaptı. Helikopter destekli huzur uygulamasında hassas burunlu narkotik köpeği ile de araçlar arandı.

Uygulama kapsamında durdurulan 17 UT 254 plakalı aracın bagajında yivsiz pompalı av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen pompalı tüfeğin bulundurma ruhsatının olduğu fakat taşıma ruhsatının olmadığı öğrenildi. Ele geçirilen pompalı av tüfeğinin sahibine 'yivsiz tüfek bulundurmak veya taşımak' suçundan 2 bin 864 lira idari para cezası uygulandı. İçerisinde av tüfeği ele geçirilen araç ise sahibinin de onayıyla arkadaşına teslim edildi.

Huzur uygulamalarının kent genelinde devam edeceği öğrenildi.

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