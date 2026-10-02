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İstanbul'da yakalanan zanlı, Bayburt'ta 29 kişiyi dolandırma iddiasıyla tutuklandı

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Bayburt'ta kendi kurduğu internet sitesinden sahte oto yedek parça ilanı vererek 29 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İstanbul'daki adresine düzenlenen operasyonda zanlının ev ve aracında dijital materyaller ele geçirildi.

Bayburt'ta, kendi kurduğu internet sitesinden 29 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yapılan ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte oto yedek parça ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası 29 dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen F.Y'nin İstanbul'daki adresine operasyon düzenledi.

Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada, dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi

Gözaltına alınan zanlı, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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