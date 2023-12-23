İstanbul'da Yağmurlu Hava Trafik Yoğunluğunu Artırdı

İSTANBUL'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yağmurun da etkisiyle İBB Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk saat 17.15 sıralarında yüzde 87'ye ulaştı.

İstanbul'da yağmurun da etkisiyle trafik durma noktasına geldi. Kadıköy'de D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde trafik iki yönde de durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasında saat 17.15 sıralarında yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı.