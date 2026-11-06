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İstanbul'da yağış sonrası Büyükçekmece Gölü'ndeki kahverengi görünüm havadan görüntülendi

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İstanbul'da yağış sonrası Büyükçekmece Gölü'ndeki kahverengi görünüm havadan görüntülendi Haber Videosunu İzle
İstanbul'da yağış sonrası Büyükçekmece Gölü'ndeki kahverengi görünüm havadan görüntülendi
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İstanbul'da yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan yağışların ardından Büyükçekmece Gölü'nde suyun rengi kahverengiye döndü. Göldeki renk değişimi havadan görüntülenirken, çamurlu suların göle taşınmasıyla havzaya yakın kesimler kahverengiye büründü.

İSTANBUL'da etkili olan yağışın ardından Büyükçekmece Gölü'nde suyun rengi kahverengiye döndü. Göldeki renk değişimi havadan görüntülendi.

İstanbul'da yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkilerken, baraj ve göllerde su seviyesini artırdı. Kentin içme suyu kaynaklarından biri olan Büyükçekmece Gölü'nde ise yağışların ardından suyun rengi kahverengiye döndü.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle, yüksek kesimlerden ve dere yataklarından akan çamurlu suları göle taşıdı. Suyun yüzeyini kaplayan tortu ve çamur nedeniyle gölün havzaya yakın kesimleri tamamen kahverengi renge büründü. Göldeki renk değişimi havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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