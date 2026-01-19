Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 2 zanlının uyuşturucu testi pozitif çıktı

Güncelleme:
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumunda Timuçin Ünal ve Ümit Karan'ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumunda (ATK) saç, kan ve idrar örneği alınan Timuçin Ünal ve Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 2 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Buna göre, Timuçin Ünal ve Ümit Karan'a yönelik uyuşturucu testinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
