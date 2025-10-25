İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, NSosyal hesabındaki açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geçen hafta Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi.

10 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda ayrıca 381 kilogram uyuşturucu madde, 1 milyon 85 bin uyuşturucu hap, 142 kilogram hammadde ve 203,5 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.