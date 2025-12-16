İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyruklu şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine belirlenen adrese 14 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

Polisin kapıda olduğu sırada şüphelilerin pencereden bir poşet attığı belirlendi. Poşette mariuhana olduğu düşünülen madde, iki hassas terazi ve şeffaf poşetler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.G, M.A.K, M.N, A.H, M.S.M. ve S.P. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.