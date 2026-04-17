İstanbul'da 426 kilo 950 gram uyuşturucu katkı maddesi ele geçirildi

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imalatını engelleme amacıyla düzenlediği operasyonda 426 kilo 950 gram katkı maddesi ve milyonlarca sentetik ecza hapı ele geçirdi. Bir şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Büyükçekmece'de uyuşturucu imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını belirledi.

Ekipler, bir adres ve araca eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda, uyuşturucu yapımında kullanılan 426 kilo 950 gram katkı maddesi, 3 milyon 70 bin sentetik ecza hap, 1 milyon doluma hazır boş kapsül, 50 bin doluma hazır boş plastik kutu ile hap üretiminde kullanılan 5 makine ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak

Saldırılar sonrası bakanlıktan yeni adım: Aileler de sorumlu olacak
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı

Asker bile engel olamadı! Anne "Katilsiniz" diye feryat edip fenalaştı
Trump konuşma metnini hazırlayan kişiye patladı: Bunu kim yazdı Tanrı aşkına?

Konuşma metnini okurken deliye döndü: Bunu kim yazdı Tanrı aşkına?
Yeni düzenleme yürürlükte! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar listesi

Yeni düzenleme yürürlükte! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar listesi
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir

Nevzat'a verilen ceza sonrası adliyenin önünde böyle haykırdı