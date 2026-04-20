İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 16 zanlı tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheliden 16'sı tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu imalatının önlenmesi ve ticaretinin engellenmesi amacıyla, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 17 Nisan'da yapılan eş zamanlı operasyonda 19 şüphelinin yakalanmasının ardından 1 zanlı daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 20 şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 18'i tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 16 şüphelinin tutuklanmasına, 4 zanlının ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti.

Öte yandan firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız

Trump, ablukayı kaldırmak için şartını açıkladı! Gözler şimdi İran'da
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali hakkında vahim iddialar
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı

Efsanevi ismi karşısında görür görmez saygısından ayağa kalktı
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor

Canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
ABD'li kaleci Klinsmann'ın boynu kırıldı

Boynu kırıldı!
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali hakkında vahim iddialar
Dünya Kupası öncesi kriz! FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması

Tren biletlerinin fiyatları kriz yarattı: Vali, halkına sahip çıktı
Kürtçe şarkı akımına Avşar kızı da katıldı

Sosyal medyadaki Kürtçe şarkı akımına Hülya Avşar da katıldı