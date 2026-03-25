İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 14 şüpheli yakalandı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında, toplumun ahlakını koruma amacıyla 14 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan isimler arasında tanınmış kişiler de yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakının, toplum yapısının ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu aktarıldı:

"Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."

Şüphelilerden 14'ünün gözaltına alındığı, Kaan Mellart ile Hande Erçel hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak

Türkiye'den tarihi Eurofighter adımı! İmzalar bugün atılıyor
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular

Motosikletle yaklaşıp 4 aylık hamile psikoloğu böyle vurdu
Savaşın en sıcak görüntüsü! Hepsini tek tek vurdu

Savaşın en sıcak görüntüsü! Hepsini tek tek vurdu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular

Motosikletle yaklaşıp 4 aylık hamile psikoloğu böyle vurdu
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu