İstanbul Emniyetinden turizm güvenliğine ilişkin videolu paylaşım

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentin tarihi ve turistik bölgelerindeki denetim ve uygulamalara ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İstanbul'u ziyaret eden her misafir bizim emanetimizdir. Turizm Şube Müdürlüğümüz; şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını güvenle keşfetmeniz için 7 gün 24 saat görev başında." ifadesini kullandı.

Videoda, ekiplerin yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu noktalardaki çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer verildi.