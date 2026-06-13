İstanbul Emniyetinden turizm güvenliğine ilişkin videolu paylaşım
İstanbul Emniyeti Turizm Şube Müdürlüğü, tarihi ve turistik bölgelerdeki denetim çalışmalarını gösteren bir video paylaştı. Videoda, ekiplerin yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu noktalarda 7 gün 24 saat görev başında olduğu vurgulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentin tarihi ve turistik bölgelerindeki denetim ve uygulamalara ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İstanbul'u ziyaret eden her misafir bizim emanetimizdir. Turizm Şube Müdürlüğümüz; şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını güvenle keşfetmeniz için 7 gün 24 saat görev başında." ifadesini kullandı.
Videoda, ekiplerin yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu noktalardaki çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer verildi.