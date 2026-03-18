İstanbul'da trafikte çıkan tartışmada otomobil sürücüsü aracıyla kuryenin ayağını ezdi
İstanbul Çekmeköy'de trafikte çıkan tartışmada otomobil sürücüsü, aracıyla motosikletli kuryenin ayağının üzerinden geçti.
İstanbul Çekmeköy'de trafikte çıkan tartışmada otomobil sürücüsü, aracıyla motosikletli kuryenin ayağının üzerinden geçti.
Çekmeköy'de 34 MVP 598 plakalı otomobilin sürücüsü ile motosikletli kurye arasında tartışma çıktı.
Taraflar arasındaki itişme ve küfürleşmenin yaşandığı olay, kuryenin kask kamerasıyla kayda alındı.
Kurye "Elimde video var, karakolda görüşeceğiz seninle." derken, aracına binen sürücü otomobili kuryenin üzerine sürdü.
Bağırarak yere düşen kuryenin ayaklarının ezildiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik