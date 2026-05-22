İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e yükseldi - 2 / Havadan görüntüyle

KURBAN Bayram tatili öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Ankara istikametinde araçlar yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Saat 18.00 itibariyle Anadolu Yakası'nda yüzde 63 olarak ölçülen yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 74 olarak kayıtlara geçti. Çamlıca gişelerinde Ankara ve Edirne istikametinde yaşanan yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı