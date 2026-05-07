Bakırköy'de bazı yollar SAHA 2026 nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı" kapsamında Bakırköy'de yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, daha önce kapanacağı duyurulan yollara ek olarak yarın saat 07.00'den program bitimine kadar bazı güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Bu kapsamda, Havalimanı Caddesi'nin sahil istikametinde Atatürk Havalimanı B Kapısı girişi, Havalimanı Caddesi'nin D-100 kara yolu istikametinde Atatürk Havalimanı İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi Yolu, B Kapısı varyantı ile Atatürk Havalimanı Yolu'nun Kargo Terminali istikametindeki Eski VİP Yolu trafiğe kapatılacak.

Sürücülerin alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi'ni kullanmaları istendi.