İstanbul'da 2025'te terör örgütlerine mensup 4 bin 885 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2025 yılında terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalarda 2 bin 452 operasyonel çalışmada 4 bin 885 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde faaliyet gösteren terör örgütü mensupları ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturmalarda, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren günümüze kadar 2 bin 452 operasyonel çalışma yapılmış ve bu çalışmalar sonucunda muhtelif terör örgütlerine mensup 4 bin 885 şüpheli tespit edilmiş ve haklarında gereğine tevessül edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Soruşturmalar kapsamında uzun namlulu silah, 13 av/pompalı tüfek, 39 tabanca, 1377 fişek, 2 milyon 95 bin 106 lira, 439 bin 876 dolar, 248 bin 600 avro ile 3 milyon 433 bin 54 lira değerinde altın ve 8 milyon 200 bin lira değerinde Japon yeni ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, yürütülen soruşturmaların titizlikle devam ettiği aktarıldı.