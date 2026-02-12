Haberler

İstanbul'da 4 ayrı kurşunlama olayının azmettiricisi operasyonla yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, dört ayrı kurşunlama olayının azmettiricisi F.Y. gözaltına alındı. Operasyon, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

İSTANBUL'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, farklı tarihlerde meydana gelen 4 ayrı kurşunlama olayının azmettiricisi olduğu tespit edilen F.Y yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt içi ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, elebaşılığı yurt dışında bulunan şüphelinin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda; 30 Eylül 2025'te Bağcılar'da 2 kişiye, 28 Kasım ve 5 Aralık 2025'te Esenyurt'ta birer iş yerine, 4 Aralık 2025'te ise Sultangazi'de bir araca yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olaylarını azmettirdiği belirlenen F.Y. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
