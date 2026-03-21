İstanbul'da silahlı saldırıda ölen futbolcunun cenazesi Sakarya'da toprağa verildi

21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, İstanbul'da yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi. Baba Cemil Kundakçı, oğlunun ölümüyle ilgili tehdit mesajları aldığını duyurdu.

İstanbul'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kundakçı'nın cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Adli Tıp Kurulu'ndan alınarak Karasu ilçesi Yuvalıdere Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Kundakçı'nın yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, Yuvalıdere Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, Kundakçı'nın ailesi ve yakınları ile arkadaşları katıldı.

Gazetecilere açıklama yapan baba Cemil Kundakçı, yurt dışı numaralarından tehdit mesajları ve aramalar aldığını öne sürdü.

Olayın üzerine gideceğini ifade eden Kundakçı, "Bana yurt dışı kaynaklı iki tehdit mesajı geldi. Bu konu üzerine gitmemem gerektiğini belirten. 'Çocuğunuzu öldürdük, mezarını rahat bırakmayız, sen de ailen de zarar görür' gibi şeyler. Sesli arama da var bunun içinde. Benim oğlum öldü, ben zaten öldüm. Benim hiç kimseden korkum yok, bu konu kapanmayacak. Ben canıma da mal olsa bu konunun üzerine gideceğim." ifadelerini kullandı.

Olay

İstanbul Ümraniye Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokağı'nda, park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Burak Uçar
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
Altında 43 yıl sonra bir ilk! En büyük haftalık kaybı yaşadı

Altında 43 yıl sonra bir ilk
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı

Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?