İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu Yakınlarında Çatışma... Mustafa Çiftçi: "Polislerimizle Silahlı Çatışmaya Giren 3 Kişi Etkisiz Hale Getirilmiştir"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da polislerle çatışmaya giren 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çatışmada iki polis hafif yaralandı.
(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında polislerle silahlı çatışmaya giren 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir."