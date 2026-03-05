Haberler

İstanbul'da silah ticareti yapan 1 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyon sonucu silah ticaretiyle bağlantılı 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramalarda 50 tabanca ve 50 şarjör ele geçirildi.

İSTANBUL'da silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramalarda 50 tabanca ve 50 şarjör ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde silah ticaretine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan istihbari çalışmaların ardından 1 kişinin silah ticareti yaptığı belirlendi. Kimliği tespit edilen E.K. (25) takibe alındı.Şüpheli E.K., 4 Mart Çarşamba günü sokakta aracına bineceği sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin aracında ve adresinde yapılan aramalarda 50 tabanca ve 50 şarjör ele geçirildi.Yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
