İstanbul'da seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme güzergahında sefer yapan metrobüsün motor kısmında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gireceği sırada yangın çıktı.

Metrobüsün arka kısmından duman yükseldiğini fark eden sürücü, kapıları açarak yolcuların tahliyesini sağladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri alındı, yolcular başka bir metrobüse bindirildi.

Ekiplerin müdahalesi sonrası metrobüsün arka kısmını tamamen saran alevler söndürüldü.

Öte yandan metrobüsten yükselen alevler ve duman çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
