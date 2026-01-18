Haberler

Kuzey Çevre Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi, 11 kişi yaralandı

İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu'nda yoğun kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine müdahale etti.

İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu'nda servis minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Kuzey Çevre Otoyolu Boğazköy İstiklal mevkisinde İstanbul Havalimanı istikametine seyir halindeki F.S. idaresindeki 34 LPT 868 plakalı servis minibüsü kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu minibüs içerisinde sıkışan kişiler bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan otoyol, minibüsün kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
