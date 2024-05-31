İstanbul'da sahte pasaport ve kimlik operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da yasadışı yollarla yurt dışına giden kişilerin, gittikleri ülkelerde sorun yaşamaması için düzenlenen sahte pasaport ve kimlikleri hediye paketi görünümü vererek kargoyla yurt dışına gönderen şüphelilere operasyon düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda çok sayıda sahte evrak ve bu evrakları hazırlamada kullanılan dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sahte pasaport ve kimlik kartı düzenlediğini belirledi. Şüphelileri tespit eden polis, bir süre fiziki ve teknik takip yaptı. Ekipler çalışmalarında şüphelilerin söz konusu sahte pasaport ve kimlikleri, illegal yollarla yurt dışına çıkan kişilere gittikleri ülkelerde sıkıntı yaşamamaları için gönderdiklerini belirledi. Çalışmaların devamında zanlıların evrakları hediyelik eşya süsü vererek kargo ile gönderdiklerini saptayan polis, operasyon için harekete geçti.

BASKINLAR DÜZENLENDİ

Ekipler önce hediye süsü verilen evrakların gönderildiği Kağıthane'deki kargoya baskın yaptı. Buradaki paketleri alan ekipler daha sonra şüphelilerin yine aynı ilçedeki adreslerine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 282'si kargo paketi içerisine zulalanmış toplam 610 sahte pasaport ele geçirildi. Polis daha sonra şüphelilerin üretim yaptıkları Esenyurt'ta adreslerine girdi. Burada da yapılan aramalarda çoğunluğu Almanya, Fransa, Mısır, Bulgaristan, Kanada, ABD, Filistin ülkelerine ait bin 242 sahte pasaport, kimlik kartı, vize yaprağı ve üretilmemiş pasaportların sarf malzemeleri ele geçirildi. Aramalarda 20 bin 700 adet farklı renklerde deri pasaport kapağı, 3 bin 500 farklı renklerde farklı ülkelere ait ülke amblemi baskılı deri pasaport kapağı, bin 300 lamine filmi, 11 pasaport yapımında kullanılan deri rulo, 35 adet jelatin rulosu, 15.000 adet pasaport yapımında kullanılan A5 ebadında değerli kağıt, 600 deri pasaport kapak yapımında kullanılan bantlı kağıt, 88 adet farklı ülkelerin pasaport kapak ambleminde kullanılan metal plaka, 15.000 adet farklı ülkelere ait pasaport iç yaprağı, belge üretiminde kullanılan mor ışık cihazı, NFS cihazı, tarayıcı, sıcak mühür makinesi, 3 yazıcı, 1 giyotin, 1 pasaport oyma gravür makinası ve çeşitli ülkelere sahte giriş-çıkış silikon mühürleri bulundu. Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2'sinin işlemleri devam ediyor.