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İstanbul'da sahte para operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da sahte para üretimine yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'da sahte para üretimine yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde parada sahtecilik ve paraya eşit değerde sahtecilik suçlarının önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sahte para üreten zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda ise 357 bin 400 lira ve 500 dolar sahte banknotun yanı sıra 15 adet 100 dolar bandrolü, 2 bin 636 bandrollü kağıt, sahte 6 altın bilezik, altın kolye ile tam altın ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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