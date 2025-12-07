İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerine kadar etkili oldu. Yağışın ardından cadde ve sokaklar suyla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yağış uyarısının ardından İstanbul'da sağanak gece saatlerine etkisini gösterdi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.