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İstanbul'da sağanak sürerken Kadıköy'de park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

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Meteoroloji uyarılarının ardından 27 Eylül Pazar akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan sağanak aralıklarla sürüyor. Bazı alt geçit ve evleri su basarken Sultanbeyli ve Pendik'te trafik aksadı, Kadıköy'de ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi.

İstanbul'da öncek gün başlayıp aralıklarla süren sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde 27 Eylül Pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış aralıklarla devam ediyor.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı.

Sultanbeyli ve Pendik'te bazı sokak ve caddellerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerledi.

Kadıköy'de bir binanın bahçesindeki ağaç kökünden sökülerek park halindeki bir aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Pendik'te yağış nedeniyle bir binanın kapalı otoparkını su bastı. Suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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