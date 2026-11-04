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İstanbul'da sağanak Şişli ve Beşiktaş'ta yolları göle çevirdi, sürücüler zorlandı

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İstanbul'da sağanak Şişli ve Beşiktaş'ta yolları göle çevirdi, sürücüler zorlandı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da sağanak Şişli ve Beşiktaş'ta yolları göle çevirdi, sürücüler zorlandı
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İstanbul'da etkili olan sağanak, Şişli ve Beşiktaş'ta yolları göle çevirdi. Kadırgalar Caddesi'nde rögar kapağının yerinden çıkmasıyla sürücüler zor anlar yaşarken, Levent'te yağmura yakalananlar duraklara sığındı ve bir kafenin tavanından su aktı.

İSTANBUL'da etkili olan sağanak Şişli ve Beşiktaş'ta hayatı olumsuz etkiledi. Kadırgalar Caddesi'nde rögar kapağı yerinden çıktı yol göle döndü.

İstanbul'da etkili olan sağanak Şişli ve Beşiktaş'ta yolları göle çevirdi. Kadırgalar Caddesi üzerinde rögar kapağının yerinden çıkması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışın hızlanması sonrası yollar göle döndü. Araçlar ve motosikletliler su içinden geçmekte zorlandı.

Levent'te de aniden bastıran yağmura yakalananlar duraklara sığındı. Bir kafenin ise tavanından su aktığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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