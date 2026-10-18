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İstanbul'da sağanak nedeniyle Şile'de araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

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İstanbul'da etkili sağanak Anadolu Yakası'nda hayatı olumsuz etkiledi. Şile'de su birikintisi nedeniyle yolda kalan araçta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarılırken Pendik'te apartmanın bulunduğu bölgede çökme nedeniyle oturanların tahliyesine başlandı.

İstanbul'da aralıklarla devam eden sağanak Anadolu Yakası'nda hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Şile'de, Yeşilvadi Caddesi'nde seyreden araç su birikintisi nedeniyle yolda kaldı.

Caddedeki trafik akışı tamamen dururken araçta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Pendik'te, Ahmet Yesevi Mahallesi Baysal Sokak'ta bir apartmanın bulunduğu bölgede yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

Ekiplerin inceleme yaptığı binada oturanların tedbiren tahliyesine başlandı.

Göçbeyli Mahallesi'nde caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla zorlukla ilerledi.

Kaynak: AA
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