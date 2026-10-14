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İstanbul'da sağanak etkisini artırırken kara bulutlar gündüzü kararttı

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İstanbul'da sağanak etkisini artırırken kara bulutlar gündüzü kararttı
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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, etkisini artırdı. Kentin birçok ilçesinde etkili olan yağış cadde ve sokakları ıslatırken, gökyüzünü kaplayan yoğun kara bulutlar gündüz saatlerinde havanın kararmasına neden oldu, oluşan manzara dikkat çekti.

İSTANBUL'da etkili olan sağanak sırasında kara bulutların geçişi görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, etkisini arttırdı. Yağış birçok ilçede etkili olurken, Kentin birçok ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar ıslanırken, gökyüzünü kaplayan yoğun kara bulutlar gündüz saatlerinde havanın kararmasına neden oldu. Yağışın etkili olduğu kentte, gökyüzünde oluşan manzara dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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