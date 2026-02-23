Haberler

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Bazı bölgelerde meydana gelen ufak çaplı kazalar ve araç arızaları ile yol yapım çalışmalarının da etkisiyle bazı ana arterler, bağlantı yolları, cadde ve ara sokaklarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'den başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik de Ataşehir'den köprü girişine kadar uzanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Şişli ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında ve her iki istikamette araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunda Avcılar, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu Esenler mevkisinden başlayan trafik yoğunluğu, Vatan Caddesi girişine kadar devam ederken Gaziosmanpaşa'dan Seyrantepe'ye kadar araçlar ağır sevrediyor.

Haramidere TEM Otoyolu bağlantı yolunda başlayan trafik, Mahmutbey gişelere kadar sürüyor.

Öte yandan sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde vatandaşlar, duraklarda beklemek zorunda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre kent genelindeki trafik yoğunluğu, sabah saatlerinde yüzde 62 olarak kaydedildi. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 72'e kadar çıkarken Avrupa Yakası'nda yüzde 56 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA / Adem Koç
Hadise'yi eski sevgilisi de topa tuttu

Hadise'yi eski sevgilisi de topa tuttu
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı

Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı
Sapla saman karıştı! Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı

Sapla saman karıştı! Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı
Yol çalışması değil! Dev kartel ülkeyi resmen uçuruma sürüklüyor

Yol çalışması değil! Dev kartel ülkeyi resmen uçuruma sürüklüyor
'İstanbul'da kuduz vakalarında patlama' iddialarına valilikten yanıt

"Vakalarda patlama yaşanıyor" iddialarına İstanbul Valiliği'nden yanıt
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı

Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı
Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun kolası için uzun kuyruklar oluşuyor
Asker üniformalarıyla TikTok'ta skandal yayın

Canlı yayında kullandıkları ifadeler skandal! Gerçek bambaşka çıktı