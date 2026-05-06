Haberler

İstanbul'da Sabah Saatlerinde Sis Etkili Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da Boğaz çevresi ve bazı ilçelerde sabah saatlerinde yoğun sis görüldü. Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Ataşehir'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler kontrollü seyretti. Yüksek binalar ve tarihi yapılar sisten dolayı görünmez hale geldi.

İstanbul'da, Boğaz çevresi ve bazı ilçelerde sabah saatlerinde sis etkisini gösteriyor.

Kentte İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bazı ilçelerde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis görüldü.

Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Ataşehir'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sürücüler, sisin etkili olduğu yollarda araçlarıyla kontrollü seyretti.

Kentteki bazı yüksek katlı binaların görünürlüğü sisten dolayı azalırken, boğaz hattındaki tarihi yapılar da sis altında kaldı.

Kaynak: AA / Adem Koç
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu

ABD'den Hürmüz'de tarihi geri adım
Muğlaspor'da final coşkusu, 1. Lig'e tek maç kaldı

1. Lig'e çıkmalarına tek maç kaldı

Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Muğlaspor'da final coşkusu, 1. Lig'e tek maç kaldı

1. Lig'e çıkmalarına tek maç kaldı

Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor

Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Kupada ilk finalist belli oldu

20 yıllık hasret son buldu! Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Arsenal

1-1'in rövanşında karşılaştılar! İşte Devler Ligi'nin ilk finalisti