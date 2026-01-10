İstanbul'da rüzgarda köprüde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücüsüne ambulans siper oldu

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte güçlük çeken motosiklet sürücüsüne ambulans siper oldu.

Kent genelinde aralıklarla etkili olan lodos, motosiklet sürücülerine zor anlar yaşattı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken rüzgar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken motosiklet sürücüsünün yardımına ambulans şoförü yetişti.

Motosiklet sürücüsü, ambulansın yardımıyla güvenli bir şekilde köprüyü geçti.