Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda refüje çıkan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda panelvan tipi minibüsün karıştığı kazada, bir yolcu hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı. Minibüsün bariyerlere çarparak ters dönmesi sonucu olaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı mevkisinde ismi öğrenilemeyen 34 VH 2597 plakalı minibüsün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak orta refüje çıktı.

Orta refüjde yaklaşık 50 metre sürüklenen minibüs, yön levhalarını devirip köprülü kavşağın ayağına çarptı ve ters döndü.

Kazada, panelvan tipi minibüsün yolcu kısmında bulunan bir kişi araçtan 20 metre ileriye savruldu.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yolcu hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri incelemelerinin ardından kazada ölen yolcunun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

