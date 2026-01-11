THY'nin İstanbul'daki 54 Seferi Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

(İSTANBUL) - Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 54 uçak seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: