THY'nin İstanbul'daki 54 Seferi Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak'ta 54 uçak seferinin iptal edildiğini açıkladı. Yolcuların güncel bilgiye ulaşabileceği bir link de paylaşıldı.

(İSTANBUL) - Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 54 uçak seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz. https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/"

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Gündem olan yağmurluklarla ilgili suskunluğunu bozdu
18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem
Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı
