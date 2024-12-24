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İstanbul'da Motosikletli Mafya Çetelerine Operasyon: 40 Tutuklama

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda yeni nesil mafya olarak nitelenen motosikletli suç çetelerine yönelik 47 kişi gözaltına alındı. 40 şüpheli tutuklanırken, ruhsatsız silahlar ve çalıntı motosikletler ele geçirildi.

(İSTANBUL)- İstanbul'da son 1 haftada yeni nesil mafya olarak nitelenen motosikletli suç çetelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 40'ı tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son yıllarda ortaya çıkan ve yeni nesil mafya olarak nitelenen motosikletli suç çetelerine yönelik yeni bir operasyon yaptı. 1 hafta içerisinde 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda gerçekleştirilen aramalarda ise 17 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve saldırılarda kullanılan bir adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 40'ı emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da Motosikletli Mafya Çetelerine Operasyon: 40 Tutuklama
Kaynak: ANKA / Güncel
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