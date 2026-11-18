Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren lodos etkili oluyor. Beşiktaş ve Ortaköy Sahili'nde lodos nedeniyle dalgalar rıhtımda bulunanlara zor anlar yaşattı. Tekneler ilerlemekte güçlük çekerken, rıhtımda yürüyenler metrelerce yükseklikteki dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıda lodosun bugün etkisini artırması ve kent genelinde lodosun hızının saatte 40-60 kilometreye çıkması bekleniyor. Perşembe günü öğle saatlerine doğru lodosun etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Lodos nedeniyle Beşiktaş İskelesi'nde dalgalar metrelerce yüksekliğe ulaştı. Üsküdar-Beşiktaş ve Üsküdar-Kabataş arasında sefer yapan tekneler lodos nedeniyle denize ilerlemekte zorlandı. Yürüyüş yapanlar dalgaların rıhtıma vurduğu sırada ıslanırken, fotoğraf çektirenler ise zor anlar yaşadı. Taksim Meydanı'nda bulunanlar ise etkili olan lodos nedeniyle zaman zaman yürümekte zorlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı