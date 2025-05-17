İstanbul'da liseliler "İnsanlık Suçu: Soykırım ve Tehcir" çalıştayı düzenliyor

İstanbul'da liseliler 'İnsanlık Suçu: Soykırım ve Tehcir' çalıştayı düzenliyor
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İstanbul'da imam hatip lisesi öğrencilerince düzenlenen "İnsanlık Suçu: Soykırım ve Tehcir" çalıştayı başladı.

İstanbul'da imam hatip lisesi öğrencilerince düzenlenen "İnsanlık Suçu: Soykırım ve Tehcir" çalıştayı başladı.

Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Dr. Hasan Basri Bülbül yaptı.

Gençleri insanlık tarihinin en karanlık sayfaları "soykırım" ve "tehcir" konularını çok boyutlu incelemeye davet eden çalıştayda, akademik sunumların yanı sıra katılımcılar, Çerkes, Kızılderili, Ruanda, Filistin ve Gazze, Bosna Hersek ve Srebrenitsa ile Doğu Türkistan konulu 6 masa oluşturup kapalı oturumlarda sunumlar yapacak.

Her masa, kendi konusundaki coğrafyada yaşanan kitlesel kıyımları tarihsel bağlamı içerisinde ele alırken, çalıştayda medyanın rolünden uluslararası hukuka, kolektif hafızadan güncel siyasi gelişmelere kadar geniş perspektif sunulacak.

Çalıştay ile insan hakları, tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler ekseninde gençlerin bilinç kazanması ve gelecekte benzer trajedilerin yaşanmasının önüne geçilmesi için farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Türkiye'de lise düzeyinde yapılan ilk kapsamlı soykırım temalı akademik etkinlik olduğu belirtilen çalıştay, yarın İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun kapanış konferansıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
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