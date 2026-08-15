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Avcılar'da Kuyudan Kurtarılan Leylek Doğaya Salındı

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- Leyleğin kuyudan kurtarılma anı ve su içirildikten sonra doğaya salınması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Avcılar'da kuyuya düşmesinin ardından itfaiye ekiplerince kurtarılan leylek doğaya salındı.

Firuzköy'de bulunan bir kuyudan ses geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir leyleğin kuyuda mahsur kaldığını belirledi.

Kuyuya inen bir itfaiyeci, leyleği bulunduğu yerden çıkardı.

Herhangi bir yarasının olmadığı tespit edilen leylek, su içirildikten sonra ekiplerce doğaya salındı.

Bu anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Kaynak: AA
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