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İstanbul'da kundaklama ve silahlı olaylara karışan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da kundaklama, silahlı yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs olaylarına karıştığı belirlenen 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için 2'si Kocaeli'de olmak üzere operasyon düzenlendi. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul'da iş yeri kundaklama ve silahlı yaralama olaylarına ilişkin gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece, Beşiktaş ve Sarıyer'de meydana gelen kundaklama, silahlı yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Çalışmalarda, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde 21 Eylül'de seyir halindeki aracında bulunan bir kişinin motosikletli şüphelilerce silahla yaralandığı, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

Beşiktaş Balmumcu Mahallesi'nde 12 Ekim'de bir iş yerinin kundaklanmasında kullanılan motosiklet ise Şişli'de terk edilmiş halde bulundu. Motosikletin çalıntı kaydının olduğu tespit edildi.

Sarıyer'deki bir markette 15 Ekim'de meydana gelen silahlı yaralama olayını da kar maskeli iki şüphelinin gerçekleştirdiği, zanlıların motosikletle kaçtığı belirlendi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalar sonucu, olaylara karıştığı tespit edilen 15 şüpheli, 2'si Kocaeli'de olmak üzere düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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