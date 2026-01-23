Haberler

Kreşte çocuğa şiddet soruşturması; 1 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı bir kreşte 3 yaşındaki çocuğa yönelik şiddet iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklanırken, diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

EYÜPSULTAN'da İBB'ye bağlı bir kreşte 3 yaşındaki çocuğa yönelik şiddet ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Olay, Güzeltepe Mahallesi'nde bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre bir aile 3 yaşındaki çocukları U.B.'yi aynı mahallede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye bağlı kreşe gönderdi. Bunun üzerine aile, eve gelen çocuğunun vücudunda morluklar gördü ve kreşe gitti. Çocuklarının şiddete uğramış olabileceğini değerlendiren aile kreşteki yetkililerle görüşerek kreşteki kamera görüntülerini istedi. Olayın ardından aile karakola gidip kreşteki görevliler hakkında şikayetçi oldu. Diğer yandan konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
