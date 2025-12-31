Haberler

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle bazı bölgeler beyaza büründü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşturdu. Sürücüler, kar nedeniyle yollarında güçlük çekti. Çamlıca Tepesi'nde ise kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından hava sıcaklığının düştüğü kentte, akşam saatlerinde etkili olan yağış birçok ilçede kara dönüştü.

İlerleyen saatlerde şiddetini artıran kar, yüksek bölgelerde beyaz örtü oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda Beykoz Kavacık-Riva yolunda yoğun yağış nedeniyle bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yolda kalan sürücüler araçlarını kurtarmaya çalışırken, ilerleyemeyen bazı sürücüler ise geri döndü.

Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi'nde de kartpostallık görüntüler oluştu. Lapa lapa kar yağan tepeye gelen bazı vatandaşlar, kar topu oynayıp fotoğraf çekti.

Çekmeköy'de de yağışın etkisiyle yollar ve araçların üzeri beyaza büründü.

Avrupa Yakası'nda da yoğun kar yağışı nedeniyle Beylikdüzü ve Esenyurt'ta yollarda kar örtüsü oluştu.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Valisi Davut Gül'den 'Okullar tatil olacak mı?' sorusuna yanıt

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Gül'den açıklama geldi
Samsunspor'dan Fenerbahçeli Bartuğ'a kanca

Musaba'nın rövanşını alacak! İşte Fener'den istediği isim
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf! Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana

Alex'in yanındakini tanıdınız mı?
İstanbul Valisi Davut Gül'den 'Okullar tatil olacak mı?' sorusuna yanıt

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Gül'den açıklama geldi
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
İngiliz komedyenin ABD vizesi, Trump eleştirileri nedeniyle reddedildi

Dünyaca ünlü komedyenin Trump'la ilgili sözleri kabusu oldu