İstanbul'da kar yağışının etkisiyle bazı bölgeler beyaza büründü
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşturdu. Sürücüler, kar nedeniyle yollarında güçlük çekti. Çamlıca Tepesi'nde ise kartpostallık görüntüler oluştu.
İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından hava sıcaklığının düştüğü kentte, akşam saatlerinde etkili olan yağış birçok ilçede kara dönüştü.
İlerleyen saatlerde şiddetini artıran kar, yüksek bölgelerde beyaz örtü oluşturdu.
Anadolu Yakası'nda Beykoz Kavacık-Riva yolunda yoğun yağış nedeniyle bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Yolda kalan sürücüler araçlarını kurtarmaya çalışırken, ilerleyemeyen bazı sürücüler ise geri döndü.
Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi'nde de kartpostallık görüntüler oluştu. Lapa lapa kar yağan tepeye gelen bazı vatandaşlar, kar topu oynayıp fotoğraf çekti.
Çekmeköy'de de yağışın etkisiyle yollar ve araçların üzeri beyaza büründü.
Avrupa Yakası'nda da yoğun kar yağışı nedeniyle Beylikdüzü ve Esenyurt'ta yollarda kar örtüsü oluştu.