İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Güncelleme:
İstanbul'da yoğun kar yağışı sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İBB Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, deniz ulaşımında aksamalar yaşandığı bildirildi.

İstanbul'da, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle kentteki deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Bu kapsamda, iptal edilen vapur seferleri şöyle sıralandı:

"İstinye-Çubuklu, Beşiktaş-Kadıköy-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer, Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Adalar-Beşiktaş, Kısa Boğaz Turu, Uzun Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Bostancı-Adalar ring, İstinye-Çubuklu, Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Bostancı-Moda-Kabataş"

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
