İstanbul'da Kar Yağışı Önlemleri... Valilik: Ağır Taşıtların ve Kuryelerin Trafiğe Çıkışı Yasaklandı

Güncelleme:
İstanbul Valiliği, bugün saat 10.00'dan itibaren kar yağışı nedeniyle ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı. Yasak, ikinci bir talimata kadar geçerli olacak.

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle bugün saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, 2. Bir talimata kadar yasaklanmıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel
