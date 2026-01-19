İstanbul'da Kar Yağışı Önlemleri... Valilik: Ağır Taşıtların ve Kuryelerin Trafiğe Çıkışı Yasaklandı
İstanbul Valiliği, bugün saat 10.00'dan itibaren kar yağışı nedeniyle ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı. Yasak, ikinci bir talimata kadar geçerli olacak.
(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle bugün saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, 2. Bir talimata kadar yasaklanmıştır."
